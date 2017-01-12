В Брестской области вступил в силу запрет выхода на лед

11 Января 2017 15:21

В регионе ожидается резкое потепление вплоть до плюсовой температуры. А значит, лед потеряет свою прочность. Спасатели напоминают, что безопасным считается лед толщиной не менее 7 сантиметров. Если же выходят несколько человек одновременно, толщина его должна быть еще больше.