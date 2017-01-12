Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>В Брестской области вступил в силу запрет выхода на лед
Общество
RSS
В Брестской области вступил в силу запрет выхода на лед
Скачать Поделиться

11 Января 2017 15:21

В Брестской области вступил в силу запрет выхода на лед

В регионе ожидается резкое потепление вплоть до плюсовой температуры. А значит, лед потеряет свою прочность. Спасатели напоминают, что безопасным считается лед толщиной не менее 7 сантиметров. Если же выходят несколько человек одновременно, толщина его должна быть  еще больше.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =