В Брестской области вступил в силу запрет выхода на лед

11 Января 2017 12:16

В регионе ожидается резкое потепление вплоть до плюсовой температуры. А значит, лед потеряет свою прочность. Спасатели напоминают, что безопасным считается лед толщиной не менее семи сантиметров. Если выходит несколько человек, толщина его должна быть еще больше.