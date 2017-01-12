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В Брестской области вступил в силу запрет выхода на лед
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11 Января 2017 12:16

В Брестской области вступил в силу запрет выхода на лед

В регионе ожидается  резкое потепление вплоть до плюсовой температуры. А значит, лед потеряет свою прочность. Спасатели напоминают, что безопасным считается лед толщиной не менее семи сантиметров. Если выходит несколько человек, толщина его должна быть  еще больше.

  

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