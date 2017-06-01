В Брестской области сегодня пройдут приемы граждан

2 Июня 2017 07:11

Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан в регионах. Так, сегодня они пройдут в Брестской области. Выездные приемы позволяют решать проблемы, проводить мониторинг ситуации на местах. Записаться можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполкомов.