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В Брестской области сегодня пройдут приемы граждан
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2 Июня 2017 07:11

В Брестской области сегодня пройдут приемы граждан

Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан в регионах. Так, сегодня они пройдут в Брестской области. Выездные приемы позволяют решать проблемы, проводить мониторинг ситуации на местах. Записаться можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполкомов.

  

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