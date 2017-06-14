В Бресте завершились учения "Славянское братство"

15 Июня 2017 07:27

Финальной чертой для военных стала операция по ликвидации лагеря условных террористов на полигоне Брестский. В учениях были задействованы силы многонациональной батальонной тактической группы из подразделений ВДВ России, ССО Беларуси и спецназа Сербии. Среди основных задач - сформировать тактическую группу для проведения совместной контртеррористической спецоперации. С поставленной задачей войска справились.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси: "Нету здесь разницы - ты серб, русский, белорус - мы здесь все одинаковые. Мы не зря пошли по пути того, чтобы создать сводные тактические группы, где в каждой роте представлено по одному взводу и управление уже выполняет. В первой роте тактической группы командует Сербия, второй командует представитель России, в третьей и четвертой - представитель РБ. Тот комплекс мероприятий, который был произведен, обеспечил слаженные действия всех рот тактических групп".

В учениях приняли участие более тысячи военнослужащих России, Беларуси и Сербии. Было задействовано около 150-ти единиц военной и спецтехники.