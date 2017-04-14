В Бресте появится новая транспортная развязка

15 Апреля 2017 15:20

Она позволит ликвидировать очереди на железнодорожных переездах, перераспределить автомобильные потоки и разгрузить центральные улицы областного центра. Одновременно к 2019 году западный обход соединит два пункта пропуска - "Варшавский мост" и "Козловичи". Как же будет выглядеть новая эстакада? Узнавала Виктория Потоня.

Резервуары для хранения топлива сменили прописку. Нефтебаза из центра переехала за пределы города. Теперь на ее месте строительная площадка. Таким образом в Бресте решается не только экологическая проблема, но и транспортная. Пробки в час пик на железнодорожных переездах для жителей города - явление привычное. Согласно мониторингу, который провели специалисты Министерства архитектуры и строительства, 40% транспортного потока города приходится именно на этот участок.

Новая развязка призвана перераспределить автомобильные потоки, решить проблему железнодорожных переездов и соединить между собой сразу несколько направлений: два пункта пропуска - "Варшавский мост" и "Козловичи", а также автодороги из Украины в Россию.

Протяженность эстакады составит почти 3 километра. Строительство ведется в жилой застройке. Под землей многочисленные коммуникации, поэтому сначала их 100% меняют и только после забивают сваи.

Для Бреста это первая развязка такого масштаба. Строится за счет кредитных средств Банка развития и республиканского бюджета. Монтажные работы ведутся параллельно с проектированием. Самый сложный участок - это возведение дорожного кольца над железнодорожными путями.

При таком способе возведения моста соседние постройки не повреждаются. Сейчас строители монтируют арматурные каркасы, ставят монолитные опоры путепровода. Здесь будет четырехполосное движение. Самой высокой точкой - с трехэтажный дом - станет кольцо-развязка.

Специалисты обещают, во время строительства западного обхода перекрывать движение не планируется.

Через два года Брест отметит тысячелетие. К юбилейной дате и планируется пустить первые машины по долгожданной эстакаде.