В Бресте открылся 4-ый дом семейного типа

6 Марта 2017 08:03

И эта история для нас особенная, ведь главой большого семейства стал наш коллега - ведущий утреннего шоу на канале "Беларусь 4" Виталий Иванов. Вместе с женой Ларисой они воспитывают пятерых мальчиков и девочек от трех до 16-ти лет. Семья только обустраивается в просторном коттедже. С новосельем их пришли поздравить соседи и руководство города. Агентство теленовостей и коллектив Белтелерадиокомпании присоединяются к поздравлениям нашего брестского коллеги.

Для детей - это шанс получить внимание и комфортные условия для жизни. Сейчас в Бресте построено четыре дома семейного типа, где воспитываются 24 ребенка. Еще один такой коттедж появится здесь в этом году.