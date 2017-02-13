В Ботаническом саду создали двухметровые фигуры изо льда

13 Февраля 2017 15:36

В Ботаническом саду электропилами и стамесками создавали двухметровые фигуры.

В этом году в фестивале участвовали 17 команд. Семь скульптур выполнены изо льда профессиональными скульпторами, остальные - из снега - работы студентов Академии искусств, архитектурного факультета БНТУ и художественных колледжей.

Кубы замерзшей воды для творчества вырезали на Комсомольском озере. Посмотреть на хищников, ледяные качели и абстрактные сюжеты и сделать на их фоне селфи приходят минчане с детьми.