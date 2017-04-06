В Ботаническом саду появились новые домики для птиц

6 Апреля 2017 18:45

Искусственные гнезда изготавливали участники городского конкурса "Мудрый филин". Школьники мастерили их самостоятельно, а жюри оценивало правильность конструкций и дизайн. Всего на конкурсе продемонстрировали более 100 работ. В двадцати лучших домиках скоро поселятся синицы, скворцы и другие перелетные птицы.

А в воскресенье в столичном парке Челюскинцев пройдет фестиваль скворечников. Каждая семья, которая принесет на праздник домик для птиц или кормушку, получит подарок.