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В Ботаническом саду появились новые домики для птиц
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6 Апреля 2017 18:45

В Ботаническом саду появились новые домики для птиц

Искусственные гнезда изготавливали участники городского конкурса "Мудрый филин". Школьники мастерили их самостоятельно, а жюри оценивало правильность конструкций и дизайн. Всего на конкурсе продемонстрировали более 100 работ. В двадцати лучших домиках скоро поселятся синицы, скворцы и другие перелетные птицы.

А в воскресенье в столичном парке Челюскинцев пройдет фестиваль скворечников. Каждая семья, которая принесет на праздник домик для птиц или кормушку, получит подарок.

  

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