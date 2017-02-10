11 Февраля 2017 21:25

Этим произведениям искусства не подвластно время. Долговечность зависит исключительно от прогноза погоды - чем больше минус, тем дольше скульптуры сохранят творческую задумку мастера. Сегодня в ботаническом саду НАН Беларуси открылся зимний фестиваль "Мир кристаллов". Оранжереей тропических растений, для которых наоборот, мороз губителен, украсили 17 окоченелых скульптур. Обычный снег и лед за три дня мастера превратили в абстрактные картины и интерактивные объекты. Казалось бы, зимой застывшая вода - самый бюджетный материал для творчества. Но не все так просто. Кубы замерзшей воды поднимали с Комсомольского озера водолазы. Чтобы доставить ледяной монолит в мастерскую под открытым небом, понадобилось четыре рейса грузовика. Как росла ледяная аллея?

Все этапы увидела Александра Драгун. Эти объемные кубы будто только что достали из формы для заморозки. На самом деле ледяной монолит поднимали со дна Комсомольского озера водолазы-спасатели. Четыре рейса на грузовике - и застывшая вода в мастерской под открытым небом.

Звонкие и прозрачные детали скульпторы складывают будто пирамиду. Для прочности швы между ледяными пазлами склеивают талой водой и придают бесформенной глыбе художественный образ.

Кристаллы сушат феном и даже разглаживают ледяные складки утюгом. Такие испытания только закаляют материал и придают хрустальную чистоту.

На рабочей площадке вольные скульпторы, ученики Академии и колледжей искусств. У каждой команды свой эскиз, дресс-код же один.

Рос ледяной город на глазах у гостей ботанического сада. Сегодня - кульминация фестиваля, когда все технические работы позади, и отчетливо видны труды скульпторов.

Рядом с тропическими растениями, для которых криосауна за окном губительна, за три дня вырос зимний сад. А это десяток снежных и семь ледяных скульптур со своим творческим замыслом. К слову, арт-объекты интерактивны. Их можно не только потрогать, на некоторые из них можно даже и присесть.

Трон Снежной Королевы, кристальный ковчег, беседка для влюбленных и сюжеты с философским смыслом. Экскурсии по ледяной галерее сегодня проходили под живую музыку. Чтобы не замерзнуть, гостям предлагали горячий чай, зимние забавы и танцы.

Долговечность скульптур зависит исключительно от прогноза погоды. Хрустальный вернисаж растворится с приходом весеннего тепла.