В Ботаническом саду Минска проходит выставка экзотических бабочек

6 Февраля 2017 15:29

Десятки минчан в выходные увидели филиппинских гигантов и бразильских лилипутов. В Ботаническом саду столицы проходит выставка экзотических бабочек. Понаблюдать за ними можно в течение двух недель. В специальном шатре - свыше десяти видов крылатых. Привозят их на экспозицию в виде куколок. А затем на глазах зрителей они превращаются в бабочек.

Здесь можно наблюдать, как кормят бабочек. Их любимое лакомство - мед с водой и бананы. В теплой оранжерее насекомые ощущают себя как в тропиках, а потому достаточно активные даже зимой.