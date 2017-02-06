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В Ботаническом саду Минска проходит выставка экзотических бабочек
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6 Февраля 2017 15:29

В Ботаническом саду Минска проходит выставка экзотических бабочек

Десятки минчан в выходные увидели филиппинских гигантов и бразильских лилипутов. В Ботаническом саду столицы проходит выставка экзотических бабочек. Понаблюдать за ними можно в течение двух недель. В специальном шатре - свыше десяти видов крылатых. Привозят их на экспозицию в виде куколок. А затем на глазах зрителей они превращаются в бабочек.

Здесь можно наблюдать, как кормят бабочек. Их любимое лакомство - мед с водой и бананы. В теплой оранжерее насекомые ощущают себя как в тропиках, а потому достаточно активные даже зимой.

  

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