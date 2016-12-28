В Боровлянах открыта новая консультативно-диагностическая онкополиклиника

28 Декабря 2016 15:34

Новое оборудование, полная информатизация и лучшие кадры. В Боровлянах сегодня открыта новая консультативно-диагностическая онкополиклиника. Консультацию здесь смогут получать не только жители Минской области, но и всей страны. Главная задача - выявлять заболевания на максимально ранних стадиях. Антонина Станкевич продолжит тему.

Анатолий Зеленкевич, один из старейших эндоскопистов РНПЦ онкологии, демонстрирует возможности нового оборудования на том, что первое попало под руку. На экране можно рассмотреть до мелочей, как выглядит обычный мандарин внутри. Также и с организмом человека. Благодаря новому оборудованию специалисты получают возможность увидеть болезнь на самой ранней стадии, а другой раз еще и до начала ее развития.

Новую поликлинику ждали не только пациенты, но и сами врачи. Консультативно-диагностическое учреждение работает на базе РНПЦ онкологии давно. Однако старая поликлиника была рассчитана всего на 200 посещений в день, а сегодня эта цифра приближается к 850. Кроме консультаций специалистов, здесь проводят диагностику, а также некоторые хирургические вмешательства.

Главная же задача медиков - выявлять заболевания как можно раньше. Рак на первой стадии излечивают у 95% пациентов, второй - у 85% в зависимости от морфологии опухоли. Однако чем раньше пациент пройдет курс терапии, тем больше шансов целиком поправить здоровье.

Первых пациентов здесь начнут принимать в первые дни нового года. До этого времени надо наладить информационную базу. Новая поликлиника переходит на электронные рецепты и цифровые амбулаторные карты. Кстати, по словам специалистов, это позволит сократить время ожидания той же консультации. Записываться на прием можно в привычном порядке.



