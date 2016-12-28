Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>В Боровлянах открыта новая консультативно-диагностическая онкополиклиника
Общество
RSS
В Боровлянах открыта новая консультативно-диагностическая онкополиклиника
Скачать Поделиться

28 Декабря 2016 15:34

В Боровлянах открыта новая консультативно-диагностическая онкополиклиника

Новое оборудование, полная информатизация и лучшие кадры. В Боровлянах сегодня открыта новая консультативно-диагностическая онкополиклиника. Консультацию здесь смогут получать не только жители Минской области, но и всей страны. Главная задача - выявлять заболевания на максимально ранних стадиях. Антонина Станкевич продолжит тему.

Анатолий Зеленкевич, один из старейших эндоскопистов РНПЦ онкологии, демонстрирует возможности нового оборудования на том, что первое попало под руку. На экране можно рассмотреть до мелочей, как выглядит обычный мандарин внутри. Также и с организмом человека. Благодаря новому оборудованию специалисты получают возможность увидеть болезнь на самой ранней стадии, а другой раз еще и до начала ее развития.

Новую поликлинику ждали не только пациенты, но и сами врачи. Консультативно-диагностическое учреждение работает на базе РНПЦ онкологии давно. Однако старая поликлиника была рассчитана всего на 200 посещений в день, а сегодня эта цифра приближается к 850. Кроме консультаций специалистов, здесь проводят диагностику, а также некоторые хирургические вмешательства.

онкологическая-поликлиника.jpgГлавная же задача медиков - выявлять заболевания как можно раньше. Рак на первой стадии излечивают у 95% пациентов, второй - у 85% в зависимости от морфологии опухоли. Однако чем раньше пациент пройдет курс терапии, тем больше шансов целиком поправить здоровье.

Первых пациентов здесь начнут принимать в первые дни нового года. До этого времени надо наладить информационную базу. Новая поликлиника переходит на электронные рецепты и цифровые амбулаторные карты. Кстати, по словам специалистов, это позволит сократить время ожидания той же консультации. Записываться на прием можно в привычном порядке.

онкологическая-поликлиника.jpg

  

Другие новости

Встречаем Новый год вместе! Сустракаем Новы год разам! 28.12.2016 14:00 / Общество Встречаем Новый год вместе!
Марафон добрых дел Марафон добрых спраў прадаўжаюць дзяржаўныя эксперты State Forensic Examination Committee employees visit Minsk centre for correction and development training and rehabilitation No.2 28.12.2016 08:09 / Общество Марафон добрых дел

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =