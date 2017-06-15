В Борисове состоялся финал республиканской спортивно-патриотической игры "Зарничка"

15 Июня 2017 19:16

7 команд со всей Беларуси участвовали в состязаниях, где предстояло продемонстрировать и смекалку, и спортивное мастерство. Отметим, "Зарничка" проводится впервые. Она посвящена 50-летию пионерской военно-спортивной игры "Зарница".

Территориальные этапы "Зарнички" прошли ранее во всех регионах. В них приняли участие более 30 тысяч школьников.