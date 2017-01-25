В Борисове сегодня огласят приговор по гибели двух семей

26 Января 2017 07:17

Почти год назад в одном из домов города шесть человек отравились угарным газом. На скамье подсудимых два слесаря предприятия "Борисовгаз". Соседи погибших утверждали, что вызывали аварийную службу, жаловались на сильные головные боли. Специалисты проблему не нашли и заявили, что все в порядке. Подсудимые вину не признают и продолжают работать в той же структуре. Слесари говорят, что только после трагедии руководство выдало сотрудникам анализаторы угарного газа. Журналисты Агентства теленовостей внимательно следят за ситуацией.