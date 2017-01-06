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9 Января 2017 13:30

В большой минус валенки в плюс

Морозная зима увеличила спрос на продукцию смиловичского предприятия по производству валенок в полтора раза. Причем купить такой шерстяной свитер для ноги не прочь не только белорусы: утепляются нашими валенками в Европе, США, Канаде и даже в стране - законодательнице моды на шерстяную обувь - России. На предприятии более 20 моделей сильных сапог. Выражение "простой, как валенок" больше не актуально.

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