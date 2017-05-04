В БГУ проходят празднования в честь Дня Победы

5 Мая 2017 15:22

Празднования в честь Дня Победы проходят сегодня в Белорусском государственном университете. К 9 Мая подготовили электронный ресурс - виртуальный мемориал студентам и преподавателям, которые погибли в войну. Участие в боевых действиях принимали тысячи работников и учащихся вузов, многие с фронта не вернулись. Благодаря большой исследовательской работе удалось найти информацию о героях.

К празднику Белгосуниверситет проводит и традиционный форум "Свет Великой Победы" с участием студентов Азербайджана, Латвии, Литвы, Украины и белорусских вузов.