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В БГУ проходят празднования в честь Дня Победы
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5 Мая 2017 15:22

В БГУ проходят празднования в честь Дня Победы

Празднования в честь Дня Победы проходят сегодня в Белорусском государственном университете. К 9 Мая подготовили электронный ресурс - виртуальный мемориал студентам и преподавателям, которые погибли в войну. Участие в боевых действиях принимали тысячи работников и учащихся вузов, многие с фронта не вернулись. Благодаря большой исследовательской работе удалось найти информацию о героях.

К празднику Белгосуниверситет проводит и традиционный форум "Свет Великой Победы" с участием студентов Азербайджана, Латвии, Литвы, Украины и белорусских вузов.

  

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