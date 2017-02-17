В БГТУ будут созданы центры кибербезопасности и информационной защиты

18 Февраля 2017 12:07

Это один из проектов, который ранее обсудили сотрудники института на встрече с вице-премьером нашей страны Михаилом Русым. Он отметил, что главная цель разговора — найти самые перспективные разработки и оказать финансовую поддержку их развитию. Сегодня особенное внимание уделяют таким направлениям, как ландшафтный дизайн, нефтехимия, переработка и эффективное использование отходов, а также созданию селекционных центров. Всего вице-премьеру было представлено более 300 проектов.

Обсудили и разработки в сфере медицины. Один из самых амбициозных проектов – создание стоматологических цементов — пломб, которые соответствуют лучшим зарубежным аналогам.