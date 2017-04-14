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В Белтелерадиокомпании открылась выставка Владимира Кожуха
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15 Апреля 2017 09:25

В Белтелерадиокомпании открылась выставка Владимира Кожуха

Накануне Пасхи в стенах Белтелерадиокомпании открылась тематическая выставка заслуженного деятеля искусств Владимира Кожуха. На картинах передающие праздничный антураж предметы. Это пасхальные куличи, крашенные яйца и освященные вербы. Представленные картины - лишь небольшая часть из собрания мастера. Эта серия стала своеобразной отсылкой художника-реалиста к православной иконописи. Особенность письма Владимира Кожуха - это отсутствие точных пропорций объема и пространства.

За серию своих полотен под названием "Чернобыля черная боль" Владимиру Кожуху присудили премию профсоюзов Беларуси. Работы мастера экспонировались в Швейцарии, Италии и Австрии.

  

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