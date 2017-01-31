В Белорусской государственной академии связи сегодня состоялось торжественное открытие военной кафедры

31 Января 2017 15:10

Здесь будут готовить младших командиров по узким военно-учетным специальностям. Срок обучения - полтора года. А с сентября здесь же планируется открыть подготовку офицеров запаса.

Занятие будут проводиться в спецклассах военной кафедры и на базе воинских частей. Оборудование каждой аудитории позволяет организовать работу самостоятельного узла связи, поскольку классы сопряжены между собой и обеспечивают обмен информацией между абонентами АТС. Комплекс включен в единую систему связи Вооруженных Сил Беларуси.