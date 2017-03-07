Общество
7 Марта 2017 07:14
В белорусской армии завершилась комплексная проверка Вооруженных Сил
Всего во время учений задействовали около 30-ти воинских частей и подразделений. Из запаса было призвано около трех тысяч военнообязанных. Основная задача такой проверки - повышение боеготовности и слаженности штабов в различных условиях и при меняющейся обстановке.
Мероприятия прошли в сложных условиях зимы. Это позволило проверить способность систем технического и тылового обеспечения вооружением, техникой и продовольствием.
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