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В белорусской армии завершилась комплексная проверка Вооруженных Сил
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7 Марта 2017 07:14

В белорусской армии завершилась комплексная проверка Вооруженных Сил

Всего во время учений задействовали около 30-ти воинских частей и подразделений. Из запаса было призвано около трех тысяч военнообязанных. Основная задача такой проверки - повышение боеготовности и слаженности штабов в различных условиях и при меняющейся обстановке.

Мероприятия прошли в сложных условиях зимы. Это позволило проверить способность систем технического и тылового обеспечения вооружением, техникой и продовольствием.

  

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