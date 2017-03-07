В белорусской армии завершилась комплексная проверка Вооруженных Сил

7 Марта 2017 07:14

Всего во время учений задействовали около 30-ти воинских частей и подразделений. Из запаса было призвано около трех тысяч военнообязанных. Основная задача такой проверки - повышение боеготовности и слаженности штабов в различных условиях и при меняющейся обстановке.

Мероприятия прошли в сложных условиях зимы. Это позволило проверить способность систем технического и тылового обеспечения вооружением, техникой и продовольствием.