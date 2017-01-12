12 Января 2017 09:09

В белорусский кинопрокат сегодня выходит мюзикл "Ла-Ла Ленд" — один из главных фаворитов предстоящего "Оскара". Музыкальный фильм о золотой эре Голливуда поставил автор "Одержимости" — американский режиссер Дэмьен Шазелл. Картина уже стала триумфатором премии "Золотой глобус", победив в семи номинациях. Главные роли в ленте исполнили Эмма Стоун и Райан Гослинг, которые появляются вместе на одном экране уже в третий раз. Она — официантка, мечтающая стать актрисой, он — пианист, который еле-еле сводит концы с концами. Любовь, драма, взлеты и падения. И все это на фоне ночного Лос-Анджелеса и под джаз.