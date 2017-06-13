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14 Июня 2017 14:30

В белорусских школах с нового учебного года усилят контроль за качеством питания

Об этом сегодня журналистам на совместной коллегии сразу трех ведомств заявил Министр образования Игорь Карпенко. Сбалансированность детского меню, качества приготовления продуктов и ценообразование - это лишь один из вопросов, который обсудили эксперты министерств здравоохранения, образования, а также спорта и туризма. Сейчас в каждой школе нашей страны есть специальные комиссии. Они следят за питанием подростков. При этом случаи нарушения правил все же пока остаются.

Также к новому учебному году эксперты договорились выработать новые подходы к формированию здоровой среды в школах. Они станут основой специального постановления. Новые рекомендации получит каждая школа уже в конце лета.

Подробности в "Новостях".

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здоровая-среда-в-школе

 

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