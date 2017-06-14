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Чипсам и газировке в белорусских школах скажут: "Нет!"
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14 Июня 2017 15:11

Чипсам и газировке в белорусских школах скажут: "Нет!"

В белорусских школах усилят контроль над качеством питания. Об этом сегодня на совместной коллегии сразу трех ведомств заявил министр образования Игорь Карпенко.

Качество приготовления продуктов и ценообразование - это лишь один из вопросов, который обсудили эксперты министерств здравоохранения, образования, а также спорта и туризма. Сейчас в каждой школе нашей страны есть специальные комиссии. Именно они следят за питанием школьников. При этом случаи нарушения правил пока все же остаются.

Также к новому учебному году эксперты разработают методические рекомендации по формированию здоровой среды в школах. Они будут готовы к концу лета.

  

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