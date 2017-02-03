В белорусских санаториях разработана пятидневная программа отдыха для иностранцев

2 Февраля 2017 21:21

Об этом стало известно на выставке "Профтур", которая в эти дни проходит в Минске. Такие туры - еще один повод приехать в нашу страну по новым правилам - уже без визы, начиная с 12 февраля. Главные же акценты отдыха на 2017-й, по словам экспертов, это гастрономические туры и событийный туризм - этнофестивали и тематические экскурсии. К слову, отечественные и зарубежные лидеры профсоюзных туроператоров разработали более тысячи предложений для отдыха. Например, в санаториях благодаря специально подобранным программам за пять дней иностранцы смогут пройти необходимое обследование и восстановить здоровье.

Юрий Чернуха, генеральный директор УП "Белпрофсоюзкурорт":

"Это программы по диагностике. Достаточно трех дней, чтобы пройти в определенной интересующий клиента сфере диагностические мероприятия и получить соответствующие рекомендации. Мы приобретаем современное медицинское оборудование, которое позволяет проходить диагностику от 3 до 5-7 минут с тем, чтобы сократить время пребывания соответствующих людей по этим программам".

Валери Никола, глава молодежного центра (Болгария):

"Наша компания на туристическом рынке больше 20 лет. Самые первые и постоянные наши партнеры - белорусы. Радует, что в вашей стране сохранился и развивается туризм с профсоюзной организацией".

Выставка "Профтур" проходит в Минске второй раз. Здесь сразу можно забронировать предстоящий отдых. А членам профсоюзов приятный бонус - скидка 25% на тур и 20% - на проживание в гостинице.