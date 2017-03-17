В белорусских гипермаркетах появились тихие кассы

19 Марта 2017 12:05

Обслуживают покупателей молодые люди с ограничениями по слуху. Рабочий график у них ничем не отличается. Поток людей совсем не меньше. Да и сама работа куда интереснее тех, которые обычно предлагают особенным людям.

Как реагируют покупатели на такую инициативу, что думают особенные кассиры о своей новой работе? Подробнее Наталья Тарасюк. Эту тихую кассу в гипермаркете выдает, пожалуй, лишь желтая табличка. Контролер-кассир Юрий Калугин - глухонемой, но на оперативность и качество обслуживания покупателей это не влияет.

У 24-летней Анны Дунаевой работа кассиром тоже не первый трудовой опыт. Но, признается девушка, более интересный по сравнению с предыдущим местом - заводом по производству микроэлектроники.

Юрий и Анна трудоустроились после двухнедельных курсов, которые организовал сам работодатель - крупная торговая сеть. Всего же обучение прошли семеро молодых людей. Кстати, большинство покупателей не горят желанием что называется перекинуться словом с кассиром. Таков результат опроса.

Никаких налоговых льгот слабослышащие сотрудники компании не дают. Но становятся ценными кадрами. Не только на кассе, но и в IT- и даже экономическом отделах.

В торговой сети уверены, что такая вакансия будет актуальная и в регионах. Поэтому не исключено, что в ближайшее время пройти обучение и трудоустроиться смогут и жители с ограничениями по слуху, в частности, Речицы.

С Максимом Молнаром - преподавателем ИТ-курсов - мы общались и записывали интервью без сурдопереводчика. С помощью мобильного телефона можно написать и получить ответ на любой вопрос. Пройти курс вскоре можно будет дистанционно.

В Беларуси порядка 360 тысяч человек говорят на языке жестов. Но выбор места работы у них сильно ограничен. Поэтому шаг навстречу со стороны компаний будет важен. Он позволит кому-то заниматься делом по душе.