В Белгосфилармонии проходит гражданская панихида по Александру Тихановичу

30 Января 2017 12:04

В эти минуты дань памяти любимому артисту можно отдать в Белгосфилармонии. Там проходит гражданская панихида. На церемонии прощания присутствует и съемочная группа Агентства теленовостей.

На связи со студией наш корреспондент Наталья Бордиловская (прямое включение).







