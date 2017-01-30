Общество
30 Января 2017 12:04
В Белгосфилармонии проходит гражданская панихида по Александру Тихановичу
В эти минуты дань памяти любимому артисту можно отдать в Белгосфилармонии. Там проходит гражданская панихида. На церемонии прощания присутствует и съемочная группа Агентства теленовостей.
На связи со студией наш корреспондент Наталья Бордиловская (прямое включение).
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