В Беларуси завершилось первое тестирование - по белорусскому языку

12 Июня 2017 15:21

Экзамен написали 28,5 тысячи абитуриентов, что на 6 тысяч больше, чем в прошлом году. В Лингвистическом университете за процедурой открытия конвертов следил вице-премьер и по совместительству председатель комиссии по контролю за ходом вступительной компании Василий Жарко.

Все тесты составлены строго по школьной программе и еще до экзамена прошли проверку. На особом контроле соблюдение всех условий абитуриентами: в аудиторию можно взять с собой только паспорт и черную гелиевую ручку.

Павел Пинчук, начальник главного управления Комитета госконтроля Беларуси: "Сама система ЦТ максимально исключает какие-то подтасовки, нарушения. И плюс к тому участие Комитета госконтроля, который наблюдает за всем процессом".

Следующее ЦТ пройдет в среду - по русскому языку. А результаты испытания по белорусскому абитуриенты смогут узнать через 10 дней.