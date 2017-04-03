В Беларуси завершается прием заявок на конкурс журналистских проектов "Золотое перо"

4 Апреля 2017 07:17

Лучшего выберут профессионалы медиасферы. Ежегодно в конкурсе участвуют около полусотни человек, победителей - сразу 10.

С самыми яркими проектами познакомилась Юлия Гризунт. Лучший цикл работ в радио- и тележурналистике. Год назад заветную статуэтку вручили не за интервью и даже не за расследование, а за историю… вещей! "Судьба гигантов" – 10-серийный проект, который позволил тысячам зрителей на полчаса окунуться в атмосферу тех самых советских квартир.

Награду в копилку Белтелерадиокомпании тогда принес специальный корреспондент Агентства теленовостей Руслан Турков.

В этом году за лучший проект поборются работники радиостанции "Минская волна". Их волонтерская программа уже полтора года собирает неравнодушных и, главное, работает "за пределами студии". Своеобразный диалог тех, кто готов помочь, с теми, кто в этом действительно нуждается.

В этой же номинации – цикл работ в телерадиожурналистике - участвует и Ксения Осмоловская. В эфире она уже более 20-ти лет. Бессменно главные герои ее программ - дети. На протяжении года Ксения рассказывала о малышах из детских домов. И все же лучшая часть программы опять же за пределами экрана - из семнадцати маленьких героев рубрики - 11 обрели новую семью. Этот раздел - часть большого проекта "Вечерний Витебск".

В этом году наравне со сценариями впервые будут рассматриваться блоги. Чтобы поучаствовать в этой номинации, как и во всех остальных, главное условие - билет Белорусского союза журналистов. Ежегодно борются за звание лучшего в медиасфере около 50 человек.

Первое место получат сразу 10 журналистов по 10 номинациям. Такое деление позволяет охватить всю сферу и всю страну. К примеру, впервые в этом году вручат премию за создание и развитие интернет-ресурсов региональных СМИ.

Подать заявки на участие в конкурсе можно до 7 марта. После каждую из работ рассмотрит строгое жюри, в его составе настоящие мэтры журналистики. И уже 5 мая победители получат, пожалуй, самую почетную статуэтку и, главное, признание своего пера действительно золотым.