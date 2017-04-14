14 Апреля 2017 21:10

В Беларуси заработает новый механизм кредитования жилья с господдержкой: появятся адресные субсидии для граждан. Нуждающиеся смогут использовать эту помощь на погашение жилищных кредитов, взятых на коммерческих условиях. Проект указа, который закрепит новую схему, уже в работе. Эксперты рассчитывают, что с запуском механизм активизирует жилищное строительство, предложит гражданам альтернативу льготным займам и подключит к кредитованию большинство коммерческих банков. Как будет работать новая схема господдержки - выясняла Ольга Анищенко.

Как только новая схема заработает, очередников будут отправлять в коммерческие банки. Брать взаймы на строительство придется на общих основаниях.

Например, сегодня можно взять в долг под 18% годовых. Однако нуждающийся в итоге заплатит куда меньший процент - от 1 до 5 - в зависимости от категории. Остальную сумму долга погасит субсидия.

Необходимые средства государство направит уже не банку, как это работает сейчас, а непосредственно - гражданину, который строит с господдержкой. Иными словами, все льготы сохранятся. Финансовую помощь лишь облекут в новую форму.

Главные получатели - те, кто подпадает под 13-й указ Президента. То есть - граждане, которым полагается наибольший уровень кредитной поддержки. До 5% годовых. А это многодетные семьи, родители, воспитывающие детей-инвалидов, сироты, военнослужащие, судьи - всего 18 категорий. Для молодых семей с детьми, которым также нужно строиться, условия останутся неизменными.

Впрочем, эксперты уверены: новый механизм, безусловно, благо и для граждан, и для отрасли. Первым предоставят выбор, к примеру, коммерческого банка, с ним ведь придется иметь дело не один год. Новация подстегнет и строительство.

Еще один важный бонус нововведения - уход от директивного кредитования строительства. Когда государство диктовало, кому и сколько нужно дать взаймы. Теперь коммерческие банки будут работать с гражданами по рыночным правилам, как того и требуют международные организации, в том числе МВФ. Но тех, кому сложнее, поддержат адресно.

Очевидно, кредиты по коммерческим ставкам для банков куда более привлекательны, а потому их интерес к выдаче займов на таких условиях вырастет наверняка. Для сравнения: в этом году льготные кредиты на строительство выдавали лишь два банка страны. Но ограниченность ресурсов и ажиотажный спрос привели к тому, что деньги закончились в считанные дни.

В будущем представительство банков на рынке кредитования увеличится. Расчет таков - как минимум 10-15 финучреждений будут кредитовать льготников. Больше возможностей, меньше нагрузки на бюджет.

Между тем, 13 указ также оставят в действии. Граждане смогут выбирать: воспользоваться ныне действующими условиями либо попробовать новую схему кредитования. В перспективе, к слову, она предложит и другие варианты решения квартирного вопроса.

Между тем, в профильном министерстве не спешат обнадеживать. Все же возможности бюджета ограничены. Как и ресурсы банков, которые те выделяют под строительство. Массово решить жилищные проблемы вряд ли получится. Но строить будут. Как и удерживать в разумных пределах стоимость льготных метров. Говорят, к концу года квадрат, возведенный с господдержкой, будет стоить не более 850 рублей.