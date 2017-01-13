В Беларуси внесли изменения в декрет о тунеядстве

13 Января 2017 21:20

В частности, уточнен список тех, кто не должен платить налог за неучастие в финансировании госрасходов. Этот перечень значительно расширился. Правда, при определенных условиях. Каких конкретно, сегодня отвечали на брифинге специалисты Министерств труда и соцзащиты и по налогам и сборам.

Ответы выслушала наш корреспондент Светлана Лукьянюк. Налоговая отправила порядка 400 тысяч извещений по сбору на тунеядства. На сегодня оплачено чуть более 5%. Кстати, мониторинг применения норм действующего декрета вылился в изменения законодательства. Многие поправки подсказала местная власть, а также депутаты Палаты представителей.

И сегодня первые комментарии от Минтруда и налоговой. Так, большинство поправок вступает в силу с января 2015-го. Значит, те, кто раньше попадал в список тунеядцев и должен был платить налог, освобождаются от него. А заплаченные ранее деньги вернут по заявлению.

Так, платить налог на тунеядства не нужно: спортсменам национальных и сборных команд, призванным на альтернативную службу, безработным, стоящим на учете или обучающимся от центра занятости, неработающим родителям детей до 7 лет, которые не ходят в детсад (это поправка начала действовать только с этого года). А также белорусы в трудной жизненной ситуации.

Как раз по последнему пункту и наибольшее количество вопросов было у прессы. Документально ситуации эти не прописаны, и определять их сложность отдали местным властям. Говорят, к каждому случаю - индивидуальный подход.

Касательно альтернативной службы, поправки понятны: она, как замена воинской, появилась в Беларуси только осенью, после вступления в силу закона. Призванных на эту службу сегодня в Беларуси около 60 человек. И платить им налог на тунеядство не нужно. Как и безработным с центра занятости, но при условии отсутствия нарушений своих обязанностей. Об этом гласит новая статья Закона о занятости.

Это как раз снизит желание многих просто стать на биржу труда, но при этом без огромного желания получить работу. А для того, чтобы не платить налог на тунеядство.

Кстати, сроки уплаты по присланным извещениям перенесены. Налоговая может направлять извещения до 20 января этого года. А заплатить по квитанции можно будет до 20 февраля. Ранее речь шла о декабре прошлого года.

Что касается информационной базы плательщиков сбора, то пока она дорабатывается. Специалисты надеются завершить работу до конца следующего года.