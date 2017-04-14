В Беларуси в церквях и костелах идут последние приготовления к торжествам

15 Апреля 2017 21:11

Уже через несколько часов зазвучит сакраментальное "Христос воскрес!". В Беларуси во всех православных церквях и католических костелах в эти минуты идут последние приготовления к торжествам. В Минске всех белорусов поздравят митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел и архиепископ-митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич. Символично и то, что центры праздничных богослужений и православных, и католиков находятся по соседству. В атмосферу, которая объединяет всех верующих христиан, окунулась и наш корреспондент. На прямой связи со студией Наталья Бордиловская.

Мы - на Немиге. Место для Пасхи - праздника, который сегодня объединил и католиков, и православных, очень символичное. Именно здесь зарождался Минск. Древнее замчище, где всегда царило христианство. Этот так называемый духовный квадрат принадлежал то восточным, то западным христианам. Менялись времена, лидеры, конфессии, акценты. Сегодня же такое благоприятное и красивое время в нашей стране - межконфессиональное достоинство и добрососедство. Буквально на одной земле соседи - два главных храма страны - кафедральный Свято-Духов собор и архикафедральный собор Пресвятой Девы Марии. Оба сейчас в ожидании Воскресения Христового. Почти одинаковые традиции. Православные - самая многочисленная конфессия в Беларуси.

Если посмотреть в "седую старину", то основателем веры на этой земле был православный мужской монастырь, он упоминается в хрониках от 15 века! Сам Свято-Духов собор после долгих исторических перипетий возник здесь в конце 19 столетия: возрожденный монастырь Козьмы и Дамиана - переименовали в Свято-Духову церковь. Настоящее восстановление собор получил уже в конце 20 столетия, после атеизма, после войн. Сегодня здесь спозаранку идет традиционное предпасхальное освящение угощений: на прихрамовом дворе - столы. Люди приходят с корзинами красных яиц, куличами, творожными и сырными пасхами. Многие приносят освятить хлеб, соль. Считается, освященная на Пасху еда весь год будет содержать особую целебную силу. Количество людей не уменьшается - около полудня здесь завершилось богослужение, которое провел митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Владыка Павел. Следующая, уже непосредственно праздничная служба - всенощная, начнется в 23:45, ее трансляцию будет вести Белтелерадиокомпания, главное богослужение из главного белорусского православного храма зрители смогут увидеть на телеканале "Беларусь 1". Согласно традиции, Пасхальная всенощная собирает огромное количество людей, разновозрастных, радостных, люди красиво одеваются, женщины повязывают самые красивые платки, люди приходят семьями, много молодежи, детворы - погода в этом году тому способствует. Спокойствие прихожан охраняют органы правопорядка. В храме пока темно, люди исповедуются, еще есть возможность приложиться к плащанице. Во время богослужения ее вернут за Царские ворота, в алтарь. Впрочем, с Пасхи и всю Пасхальную неделю - Светлую седмицу - Царские ворота будут открыты, и каждая служба в течение семи дней будет вестись, как праздничная. Священники будут выходить в праздничных нарядах. Будут звучать перезвоны колоколов и пасхальные песнопения. Сегодня в полночь в честь Воскресения Христового вокруг храма пройдет Крестный путь. И еще днем в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, и как символ воскресшего Христа он будет передан на богослужения в многочисленные страны. В белорусских храмах на Пасху также можно будет зажечь свою свечку от этого символа.

Таким образом, скоро и христиане поприветствуют друг друга "Христос воскрес!" - "Воистину воскрес!". И первыми, кто услышит эти приветствия и поздравления руководителей белорусской православной и католической церквей, станете именно вы, уважаемые телезрители! Специально для всех белорусов, для зрителей "Панорамы" свои предпасхальные слова сказали митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел и архиепископ-митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич.