Общество
12 Февраля 2017 15:15
В Беларуси уже в этом году создадут единый центр обращений граждан по вопросам ЖКУ
Служба будет работать на базе номера 115 во всех регионах. Об этом заявили на итоговой коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Снижение затрат в ЖКХ позволило за год сэкономить более 100 миллионов рублей. В 2017 работа по увеличению эффективности продолжится. Планируется таким образом сохранить в бюджете дополнительно 93 миллиона рублей. Снижение затрат не отражается негативно на качестве услуг. Даже наоборот – количество претензий к коммунальным службам за прошлый год уменьшилось почти на 2 %.
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