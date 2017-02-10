В Беларуси уже в этом году создадут единый центр обращений граждан по вопросам ЖКУ

12 Февраля 2017 15:15

Служба будет работать на базе номера 115 во всех регионах. Об этом заявили на итоговой коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Снижение затрат в ЖКХ позволило за год сэкономить более 100 миллионов рублей. В 2017 работа по увеличению эффективности продолжится. Планируется таким образом сохранить в бюджете дополнительно 93 миллиона рублей. Снижение затрат не отражается негативно на качестве услуг. Даже наоборот – количество претензий к коммунальным службам за прошлый год уменьшилось почти на 2 %.