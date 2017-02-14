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В Беларуси утвержден республиканский план по проведению Года науки
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15 Февраля 2017 07:12

В Беларуси утвержден республиканский план по проведению Года науки

Это дорожная карта максимального вовлечения научной сферы в обеспечение конкурентоспособности нашей страны на мировом рынке. План содержит около 70 мероприятий. Особое внимание - поддержке творческой активности молодежи, выявлению талантливых и одаренных ученых, формированию кадрового резерва. Основной акцент сделан на организацию инновационной деятельности и международное сотрудничество.

  

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