В Беларуси стартовала Неделя леса

1 Апреля 2017 15:10

Старт акции был дан сегодня в Смолевичском районе.

Для развития лесного сектора Беларуси Всемирный банк готов рассмотреть возможность выделения дополнительных средств. Об этом сегодня заявил глава представительства Всемирного банка в нашей стране Ян Чул Ким.

Ян Чул Ким, глава представительства Всемирного банка в Беларуси:

"Проект, который реализуется нами сегодня, оценивается в $40,7 млн. Однако мы обсуждаем с правительством Беларуси возможность увеличения этого объема финансирования в зависимости от потребностей белорусского лесного сектора. Поэтому после того, как цели, поставленные в данном проекте, будут реализованы, будем готовы рассмотреть возможность выделения дополнительного финансирования".

Лес планируют садить в этом году на участках, которые пострадали от прошлогоднего урагана. Напомним, в июле порывы ураганного ветра уничтожили порядка 15 тысяч гектаров лесных насаждений. Осенью представители лесхозов уже высадили деревья на 5 тысячах гектарах. Нынешней весной планируется возобновить угодья на 8 тысячах. По словам специалистов, основные работы завершат до 1 мая.