Неделя финансовой грамотности стартовала в Беларуси

27 Марта 2017 15:14

Начали ее с символического звонка в колокол и торжественного открытия детьми торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже. Всю неделю финансовые учреждения будут проводить образовательные мероприятия. Их цель - рассказать молодежи о возможностях получения дохода.

Лозунг нынешней недели финансовой грамотности - "Учись. Сберегай. Зарабатывай".