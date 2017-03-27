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Неделя финансовой грамотности стартовала в Беларуси
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27 Марта 2017 15:14

Неделя финансовой грамотности стартовала в Беларуси

Начали ее с символического звонка в колокол и торжественного открытия детьми торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже. Всю неделю финансовые учреждения будут проводить образовательные мероприятия. Их цель - рассказать молодежи о возможностях получения дохода.

Лозунг нынешней недели финансовой грамотности - "Учись. Сберегай. Зарабатывай".

  

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