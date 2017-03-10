10 Марта 2017 19:07

Первый паспорт - с особой торжественностью. Сегодня в Беларуси стартовала акция “Мы - граждане Беларуси”. 28 лучших школьников страны.

Свой первый паспорт получили в стенах Музея современной белорусской государственности из рук главы Администрации Президента Натальи Кочановой. Это молодые люди, которые имеют успехи в науке, победы в спорте, участвуют в общественной жизни своего города. Акция, которую четырнадцать лет назад инициировал Белорусский союз молодежи, стала уже доброй традицией в преддверии Дня Конституции. В этом году, к слову, Основному закону суверенной Беларуси 15 марта исполнится 23 года.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:

"Проведение таких акций на протяжении уже многих лет - это очень важная составляющая в идеологической работе с молодежью. Я думаю, для каждого молодого человека, который получил сегодня паспорт в Музее государственности нашей Беларуси, конечно, это знаковое событие, которое останется на всю жизнь. Какой будет страна в последующем, зависит от тех ребят, которые сегодня получили этот паспорт. И, конечно, наша задача сделать так, чтобы ребята по достоинству оценивали все то, что делается в нашей стране по поддержке молодежи".

За эту неделю, по словам организаторов, свои первые паспорта получат сотни юношей и девушек по всей стране. Напомним, с 2012 года главный документ в Беларуси вручают ребятам, которые отметили 14-летие.