В Беларуси стартовал традиционный проект "Выбираем студотряд!"

23 Февраля 2017 15:06

Хорошая новость для тех, кто планирует провести лето с пользой. В Беларуси стартовал традиционный проект самой молодёжной организации "Выбираем студотряд!". Во всех вузах прошли акции и флешмобы под названием "ТРУД - КРУТ". Чтобы стать частью команды строителей, экологов, педагогов или медиков - нужно лишь заполнить анкету. При этом зарабатывать можно - круглый год. Такой акцией, которая объединила все регионы страны, молодежь Беларуси заявила о своей позиции, в том числе, и по Декрету № 3.

Андрей Беляков, первый секретарь ЦК ОО БРСМ: "Ситуация непростая, очень много вызовов и угроз. Но есть общеизвестное правило: нужно много работать, чтобы жить лучше. На мой взгляд, очевидно, что Декрет № 3 является тем самым стимулом, чтобы граждане работали, трудились. Любые спекуляции на эту тему неприемлемы, они раскалывают общество, при этом не решая проблему".

Прошлый трудовой сезон объединил около 70-ти тысяч студентов. Реконструкция стадиона "Динамо", строительство второй кольцевой и инфраструктуры БелАЭС - зарплата на этих объектах доходила до тысячи двухсот рублей в месяц.