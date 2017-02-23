В Беларуси стартовал проект "Выбираем студотряд!"

23 Февраля 2017 12:15

Хорошая новость для тех, кто планирует провести лето с пользой. В Беларуси стартовал традиционный проект самой молодежной организации "Выбираем студотряд!". Во всех вузах прошли тематические акции и флешмобы под названием "Труд крут!" Чтобы стать частью команды строителей, экологов, педагогов или медиков, нужно лишь заполнить анкету. При этом зарабатывать можно круглый год.

Прошлый трудовой сезон объединил около 70 000 студентов. Реконструкция стадиона "Динамо", строительство второй кольцевой и инфраструктуры БелАЭС — на этих объектах в прошлом году студенты заработали больше всего: зарплата у некоторых доходила до тысячи двухсот рублей в месяц.