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9 Февраля 2017 07:05

В Беларуси создана рабочая группа для подготовки предложений о развитии местных автодорог

Тема строительства и ремонта дорог поднималась в ходе Большого разговора с Президентом в минувшую пятницу. Тогда Глава государства отметил, что это принципиальный вопрос. Дороги - наша визитная карточка. Уже на следующей неделе рабочая группа должна внести в Совмин предложения об объемах, условиях и источниках финансирования развития местных автодорог. Материалы рассмотрения соответствующего вопроса на совещании у Главы государства нужно подготовить до 24 февраля.