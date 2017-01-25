В Беларуси создается вертикаль контрольно-надзорных органов во главе с КГК

25 Января 2017 15:14

Об этом сегодня стало известно на итоговой коллегии ведомства. В основе – оптимизация и рациональный подход со стороны всех надзорных органов – проверять компанию должны один раз, а не ежемесячно различные структуры.

В целом по итогам работы Госконтроля, за минувший год в бюджет страны взыскано 250 миллионов рублей. Это на 17% больше, чем в 2015. В этом году ведомство ужесточит контроль за положением дел в лесном хозяйстве и продолжит контроль в сфере ЖКХ. Известно, что с 2003 года количество проверок Госконтроля снизилось в 10 раз.