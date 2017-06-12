В Беларуси создадут национальный молодежный парламент

12 Июня 2017 21:39

Это сегодня заявил Министр образования Игорь Карпенко на форуме "Лидер" в детском лагере "Зубренок".

Смена, которая собрала лучших волонтеров, представителей детских парламентов и отличников учебы со всей страны, проходит на берегу Нарочи уже третий день. Сегодня у каждого из лидеров была возможность пообщаться с министром образования. Школьники задавали свои вопросы и, конечно же, предлагали идеи. Отдельным пунктом на форуме обсудили молодежное самоуправление.

Молодежные парламенты сегодня существуют во всех областных городах страны. Для лидеров из разных школ, которых выбирают голосованием, — это реальная возможность доносить интересы своих сверстников до власти.