Общество
12 Июня 2017 21:39
В Беларуси создадут национальный молодежный парламент
Это сегодня заявил Министр образования Игорь Карпенко на форуме "Лидер" в детском лагере "Зубренок".
Смена, которая собрала лучших волонтеров, представителей детских парламентов и отличников учебы со всей страны, проходит на берегу Нарочи уже третий день. Сегодня у каждого из лидеров была возможность пообщаться с министром образования. Школьники задавали свои вопросы и, конечно же, предлагали идеи. Отдельным пунктом на форуме обсудили молодежное самоуправление.
Молодежные парламенты сегодня существуют во всех областных городах страны. Для лидеров из разных школ, которых выбирают голосованием, — это реальная возможность доносить интересы своих сверстников до власти.
Другие новости
13.06.2017 09:16 / Общество Сессия Совещания сторон Конвенции Эспо стартует в Минске
13.06.2017 08:13 / Общество Сегодня в Беларуси ожидается усиление ветра
13.06.2017 07:19 / Общество Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан в регионах
13.06.2017 07:16 / Общество Судебная коллегия Верховного суда рассмотрит в апелляционном порядке уголовное дело о нападении в ТЦ "Европа"
13.06.2017 07:13 / Общество В Беларуси продолжается подготовка ко Дню Независимости
13.06.2017 07:10 / Общество Специальный репортаж АТН в 21:45 на "Беларусь 1"
12.06.2017 21:31 / Общество Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан в регионах
12.06.2017 21:20 / Общество Беларусь заняла первое место в мире по доступу населения к качественным медуслугам
12.06.2017 21:15 / Общество В Беларуси началась вступительная кампания
12.06.2017 21:05 / Общество Белорусская гуманитарная помощь доставлена в Украину
12.06.2017 19:26 / Общество Художественная реставрация столичных фонарей
12.06.2017 19:08 / Общество Физлица в Беларуси смогут покупать валюту на бирже
12.06.2017 19:00 / Общество Разгрузка грузовиков с белорусской гуманитарной помощью Украине уже закончена
12.06.2017 15:44 / Общество Ретроралли в столице собрало 50 редких экипажей со всего мира
12.06.2017 15:40 / Общество Прогноз погоды на 13 июня
12.06.2017 15:34 / Общество Россия представила свою многонациональную культуру в Верхнем городе
12.06.2017 15:31 / Общество Руководство мэрии и делегация из Шэньчжэня обсудили планы сотрудничества
12.06.2017 15:29 / Общество Сегодня в Минске перекроют движение
События
04.05.2017 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко представителям средств массовой информации Китайской Народной Республики. Телеверсия