В Беларуси создадут более 20-ти новых измерительных эталонов

10 Апреля 2017 12:06

В Беларуси до 2020 года создадут более 20-ти новых измерительных эталонов для развития атомной энергетики, информационных технологий и отраслей промышленности. Об этом заявил Председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь во время международной научно-технической конференции по метрологии. По словам Виктора Назаренко, научные исследования в этой области применяются во всех сферах деятельности любого государства: от измерений температуры воздуха и вычислений массы веществ до определения уровня радиации. С докладами по этой теме в Минск приехали более 120-ти участников из пяти стран мира.

Соня Михалкова, глава департамента по международному сотрудничеству и образованию Института метрологии (Словакия):

"Мы видим перспективы международного сотрудничества в сфере измерений и лабораторных исследований с вашей страной. И хотим узнать больше о новых технологиях и методологиях, которые используются у вас, и поделиться своим опытом".

Нынешняя международная конференция по метрологии посвящена Году науки и 25-летию Госстандарта Беларуси.



