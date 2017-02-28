В Беларуси совершенствуют порядок создания и ликвидации субъектов хозяйствования

Общество
28 Февраля 2017 15:03
В Беларуси совершенствуют порядок создания и ликвидации субъектов хозяйствованияНа это направлен подписанный сегодня Декрет Президента № 2. Так, банковский расчетный счет можно будет открыть одновременно с регистрацией бизнеса, новое дочернее предприятие зарегистрировать даже с непокрытыми долгами по действующему. Меняются основания и для закрытия бизнеса, если он не работает два года подряд вместо года, как было ранее. Предприниматель, который решил сам свернуть свое дело, для проверки правильности финансовых отчетов и выплат в бюджет вправе заключить договор оказания аудиторских услуг. Кроме того, в связи со срочной военной или альтернативной службой либо нахождением под стражей руководитель может подать документ о приостановлении работы предприятия в электронном виде. Новый декрет вступает в силу через полгода после официального опубликования.
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