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В Беларуси сохранится умеренно морозная погода
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5 Февраля 2017 15:05

В Беларуси сохранится умеренно морозная погода

Ночью осадков не ожидается. Днем в понедельник - снег. На отдельных участках дорог гололедица. Холодной будет вторая половина предстоящей недели. Ночью при прояснениях столбик термометра опустится до минус 28. В целом же, по прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха в феврале будет в пределах климатической нормы.
  

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