В Беларуси сохранится умеренно морозная погода

5 Февраля 2017 15:05

Ночью осадков не ожидается. Днем в понедельник - снег. На отдельных участках дорог гололедица. Холодной будет вторая половина предстоящей недели. Ночью при прояснениях столбик термометра опустится до минус 28. В целом же, по прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха в феврале будет в пределах климатической нормы.