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В Беларуси снова холодает
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7 Февраля 2017 07:11

В Беларуси снова холодает

Уже сегодня днем температура опустится до минус 12-18, ночью ожидается до 20 ниже нуля. Дополнительное ощущение холода создаст сильный ветер и ощущаться будет еще на 7 градусов морознее. А завтра столбики термометров опустятся намного ниже климатической нормы. Такая погода продержится до выходных.

  

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