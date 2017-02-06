В Беларуси снова холодает

7 Февраля 2017 07:11

Уже сегодня днем температура опустится до минус 12-18, ночью ожидается до 20 ниже нуля. Дополнительное ощущение холода создаст сильный ветер и ощущаться будет еще на 7 градусов морознее. А завтра столбики термометров опустятся намного ниже климатической нормы. Такая погода продержится до выходных.