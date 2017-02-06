Общество
7 Февраля 2017 07:11
В Беларуси снова холодает
Уже сегодня днем температура опустится до минус 12-18, ночью ожидается до 20 ниже нуля. Дополнительное ощущение холода создаст сильный ветер и ощущаться будет еще на 7 градусов морознее. А завтра столбики термометров опустятся намного ниже климатической нормы. Такая погода продержится до выходных.
Другие новости
07.02.2017 08:10 / Общество 400 фирменных секций откроется в этом году в магазинах потребкооперации по всей Беларуси
07.02.2017 07:13 / Общество Гостем онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании сегодня станет представитель Минздрава
07.02.2017 07:03 / Общество В Беларуси продолжается проверка боевой готовности Вооруженных Сил
06.02.2017 19:12 / Общество Евроопт вручил щедрые подарки участникам "Удачи в придачу"
06.02.2017 19:10 / Общество Белтелерадиокомпания активно работает над переходом к вещанию в формате HD
06.02.2017 18:45 / Общество Зоопарк предлагает принести животным угощения
06.02.2017 15:29 / Общество В Ботаническом саду Минска проходит выставка экзотических бабочек
06.02.2017 15:26 / Общество Житель Молодечно нашел необычное применение автохламу
06.02.2017 15:25 / Общество Школьники Минской области присоединились к масштабному интеллектуальному марафону
06.02.2017 15:23 / Общество Новые формы работы с пациентами ищут столичные медики
06.02.2017 15:19 / Общество В Минске и области прогнозируют до минус 20, сильный ветер и снег
06.02.2017 15:11 / Общество На площади Свободы в Витебске изменили режим работы светофоров
06.02.2017 15:09 / Общество Лилия Ананич: Беларуси необходима технологическая трансформация телевещания
06.02.2017 09:10 / Общество Новые снегоходы поступили на вооружение гомельских спасателей
06.02.2017 08:03 / Общество В студии ток-шоу "Форум" - жаркие споры о судьбе нашего шоу-бизнеса
06.02.2017 07:15 / Общество АТН продолжает масштабный проект, посвященный столетию белорусской милиции
05.02.2017 21:40 / Общество Интервью с летчиком-космонавтом Владимиром Коваленком
05.02.2017 21:17 / Общество Ольга Макей о закулисье Большого разговора