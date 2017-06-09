В Беларуси систему электронной регистрации иностранцев запустят до конца этого года

8 Июня 2017 21:39

Работать она будет онлайн через единый портал электронных услуг. При этом сохраняется и возможность личной явки. Тем более что 5-дневный безвизовый режим повысил интерес к нашей стране.

По словам специалистов, иностранных гостей сегодня больше всего привлекают исторический и деловой туризм. Об этом сегодня рассказали в профильном министерстве представители туроператоров Канады и США. Было отмечено, по скромным подсчетам, заокеанские туристы готовы ежедневно тратить от 50 до 100 долларов без учета перелета и проживания.

Тереза Винчестер, консультант туристической компании, Канада: "Первое, что впечатлило меня в вашей стране, это безумно вкусная еда, невероятное гостеприимство белорусов и чистота вашей страны. Уверена, моим соотечественникам понравится Беларусь. И особенно их впечатлит история вашей страны, в частности, Вторая мировая война. К сожалению, некоторые моменты остаются вне программы университетов Канады. Для меня было большим открытием узнать, что все самые основные военные действия Второй мировой проходили на территории вашей страны. И погиб каждый третий белорус".

Елена Лихимович, замдиректора Национального агентства по туризму Беларуси: "Интерес к нашей стране есть. Интерес есть как в области паломнического тура, ностальгического туризма. Также для тех, которые объездили уже много каких стран, они хотят чего-то нового. И мы для них загадка. Такая страна, которая вроде недалеко от тех стран, которые они знают, но в то же время неизвестная. Поэтому они приедут, мы уверены в этом".

Напомним, с февраля в Беларуси действует безвизовый режим для граждан 80 государств. И за это время нашу страну посетили около 23 тысяч туристов.