В Беларуси сегодня завершился срок уплаты сбора на финансирование госрасходов за 2015 год

20 Февраля 2017 21:05

Согласно Декрету № 3, его должны уплатить граждане, которые в этот период не работали, не платили налоги, но использовали все социальные гарантии. Отметим, уже оплатили сбор более 50 тысяч граждан. Навстречу пошли тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, их освободили от сбора. Например, только в Витебской области из рассмотренных документов 95 % разрешены в пользу заявителя. Работа местных комиссий продолжится и дальше. К каждому подход индивидуальный. На постоянной основе будут проходить и выездные приемы граждан Администрацией Президента. Личные встречи представителей вертикали власти и депутатского корпуса с жителями регионов прошли и сегодня.

С какими проблемами обращались белорусы – узнала Ольга Масловская. На прием к председателю Гомельского горисполкома Людмила Акшевская пришла просить за сына. 19 лет назад ему сделали операцию на руке, в 2014 году – повторную. Работать в 2015 по медицинским показаниям он не мог. Женщина уверена: как только здоровье сына пойдет на поправку, он найдет работу и будет платить налоги. Сейчас просит от уплаты сбора его освободить. И сразу получает положительный ответ.

Тяжелая болезнь, учеба на заочном отделении, длительные поиски работы – ситуации у всех разные. Председатель Гомельского горисполкома советуется с юристами и медиками. Дает поручение рабочей группе – рассмотреть не только возможность освобождения от уплаты, но и трудоустройства. Помогут найти работу и дочери Ларисы Кузьменко. В 2015 студентка-заочница писала диплом, проходила практику, а найти работу после окончания вуза не смогла.

Личные приемы граждан - не ноу-хау последней недели, а обычная форма работы власти с людьми. Чаще встречи стали назначать, чтобы услышать каждого и до каждого донести: Декрет № 3 – для человека. Ведь финансирование государственных расходов – это прямые инвестиции в здравоохранение, образование и безопасность.

В том, что платить налоги – обязанность каждого гражданина, социальный педагог Наталья Ефимова убеждена. Работает в школе. Из-за болезни в 2015 году в карьере случился перерыв. Операция, долгая реабилитация. Выйти на работу здоровье позволило только спустя год. Недавно получила извещение из налоговой. За советом женщина пришла к депутату Палаты представителей Людмиле Добрыниной.

Непростую жизненную ситуацию жительница Орши подтвердила справками из медучреждений. Решение однозначное - женщина от уплаты сбора освобождена.

А вот матери, которые пришли на прием вместо своих детей, работающих в России, окончательный ответ пока не получили. Нужны документы.

Вместе с депутатом работали представители комиссии, в компетенцию которой входит предоставление льгот по уплате сбора. Сегодня крайний срок, когда следует это сделать. Чтобы не ходить заявителю по кабинетам, на три часа в одном зале собрали всех специалистов.

Пока заявление находится на рассмотрении, человек может повременить с уплатой сбора до вынесения решения. Время терпит и у тех, кто получит извещение после 20 февраля. В этом случае в запасе есть 30 дней.

Работа комиссий продолжается. Главное – индивидуальный подход к каждой ситуации. Как результат — из рассмотренных документов только в Витебской области 95 % разрешены в пользу заявителя.