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В Беларуси сегодня сохранится оранжевый уровень опасности
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20 Февраля 2017 12:08

В Беларуси сегодня сохранится оранжевый уровень опасности

Он объявлен из-за сильного ветра - его порывы в северо-западных районах достигнут 18 метров в секунду. Днем почти во всей стране мокрый снег c дождем. По-прежнему будет плюсовая температура. Термометры покажут до плюс 5. Такая же погода сохранится и завтра.

  

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