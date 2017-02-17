В Беларуси сегодня сохранится оранжевый уровень опасности

20 Февраля 2017 12:08

Он объявлен из-за сильного ветра - его порывы в северо-западных районах достигнут 18 метров в секунду. Днем почти во всей стране мокрый снег c дождем. По-прежнему будет плюсовая температура. Термометры покажут до плюс 5. Такая же погода сохранится и завтра.