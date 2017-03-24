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В Беларуси сегодня прохладная погода с осадками
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26 Марта 2017 12:06

В Беларуси сегодня прохладная погода с осадками

Кратковременные дожди с мокрым снегом пройдут днем по югу и в северных районах. Столбики термометров поднимутся до плюс 8. В начале следующей недели погода тоже будет неустойчивой, с дождями, но по-прежнему будет тепло. Воздух прогреется до 14 градусов.

  

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