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В Беларуси сегодня прогнозируют дожди и мокрый снег
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12 Марта 2017 09:07

В Беларуси сегодня прогнозируют дожди и мокрый снег

Осадки пройдут практически по всей стране. Термометры покажут максимум плюс 9. Вместе с тем комфортная погода вернется уже в начале следующей недели - станет еще теплее, а дожди прекратятся.

  

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