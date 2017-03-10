11 Марта 2017 12:06

Плюс одна копейка. В Беларуси сегодня изменились цены на автомобильное топливо. Об этом сообщили в концерне "Белнефтехим". Розничные цены прибавили всего копейку в связи с изменениями конъюнктуры рынка нефти и нефтепродуктов.